Cinthia y Defederico en crisis: "Había cosas que no estaban bien"

Este lunes, Cinthia Fernández se apostó ante las cámaras de "Involucrados" y reconoció la existencia de una crisis de pareja entre ella y su marido, Matías Defederico.

"Todas mis separaciones fueron horribles, con mensajes y cosas en el medio. Justamente esta vez no me pasó eso. Estamos pasando una crisis. Son cosas de la convivencia de pareja, cosas que yo creo que se pueden resolver. Yo estoy acá en Carlos Paz y hace tres días él se fue a España, y no hubo un momento para hablar", arrancó a contar la morocha, quebrada ante la situación de tener que comunicar semejante noticia.

La modelo y cronista de América TV afirmó: "Una revista me dijo que ya sabían todo y por eso decidí hablar antes que empiecen a inventar pelotudeces o salga algún boludo a hablar pavadas".