Cinthia Fernández se quebró en la pista del Bailando

Cinthia Fernández se mostró a corazón abierto como nunca en la pista del "Súper Bailando" en medio de la devolución de Florencia Peña.





La bailarina y panelista confesó que tuvo muchos problemas personales en el año que no la dejaron bailar como ella quería.





"Estoy muy contenta de verlos tan lindos a los dos. Porque Cinthia el año pasado no pasaste un buen año. Yo te vi sufrir. Sé todo lo que necesitabas de que alguien te quiera bien", fue el mensaje de la actriz que movilizó a la participante.





"Tenía tantos problemas personales, un divorcio, dos trabajos, ordenar mi vida, vivía muy lejos, tenía miedo de pegarme un palo en la ruta", indicó Fernández.





"Me ahogaba muchísimo el tema económico. No me gustaba lo que veía",comentó. Su pareja, Martín Baclini, la bancó y la elogió por su coraje.