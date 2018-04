¿Cinthia Fernández sale con el novio de una ex compañera del Bailando?

Cinthia Fernández no la pasa nada bien tras su separación de Matías Defederico y ahora, se habla de que hubo un tercero en discordia en el rompimiento de la pareja. no la pasa nada bien tras su separación dey ahora, se habla de que hubo un tercero en discordia en el rompimiento de la pareja.

Este miércoles, en Los Ángeles de la Mañana, se dijo que la crisis entre ella y el futbolista sería por un romance que ella habría tenido con Tomás Wurch, el ahora ex marido de Sol Bayona y con quien compartió temporada de verano con Mahatma en Carlos Paz.

"No lo puedo creer. Y menos con Tomás. De hecho creo que estaba en pareja con Sol Bayona. Me sorprende porque tengo buena relación, pero cero. De mi parte, no. No sé de dónde lo sacaron. Cuando me separé lo primero que aclaré es que no hubo infidelidades de parte de él, que es de quien siempre se rumoreó. No puedo creer que la ligo yo también", arrancó a explicar la bailarina, cuando la notera le preguntó al respecto.

Y agregó: "Hubiera salido en todos lados. Yo terminaba la obra y me iba a mi casa y las veces que salimos todos fue en eventos con Flavio y cosas que teníamos que ir como grupo. Yo vivía en un lugar súper alejado. De mi parte te digo que no".

"Nos seguimos viendo con muchos compañeros, de hecho un montón vinieron el domingo a mi casa. Estaba Tomi pero eso no significa que pase nada. Dije que me separé por un conjunto de cosas y lo hacen dos personas, si bien yo no quería eso, pasó. No estaba en los planes ni mucho menos. Si quieren, le preguntan a Matías, no tengo problemas. Creo que si él me hubiera encontrado algo, lo hubiera hecho, sin ningún problema. Estoy soltera, pero lo que menos pienso es en hombres", concluyó Cinthia Fernández.

