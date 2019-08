Cinthia Fernández a puro beso en la pista del Bailando

"Te amo y sos el hombre más maravilloso que conocí. Te agradezco todo lo que hacés por mí y por mis hijas porque sos una gran persona, una gran pareja, un gran novio y hacés por mis hijas cosas que no las hace nadie", con esas palabras, Cinthia Fernández definió a Martín Baclini, en el Súper Bailando 2019 y tras el reencuentro en la pista más famosa del país.





La pareja confesó que estuvo distanciada unos días (de hecho el empresario fue solo al casamiento del Pollo Álvarez) y anoche se produjo el público reencuentro que incluyó beso y palabras emotivas.





"A veces actuás de papá, y no es para armar lio porque respeto el lugar del papá de las nenas. Es un tipo que si no estuviera enamorado, no podría estar con mi realidad", agregó.