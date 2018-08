Cinthia Fernández no se guardó nada: "Matías no es un gran hombre, yo sí soy una gran mujer"

Matías Defederico estuvo el lunes en el piso de "Los Ángeles de la mañana", El Trece, y se refirió a su ex mujer y madre de sus tres hijas, Cinthia Fernández.





"Desde que le corté la tarjeta de crédito empezó a matarme. Yo pagué el divorcio en dólares, una fortuna", dijo el futbolista.





"No contestó nunca los mails su abogado. Yo me divorcié y lo pagué sólo, ella no me lo quería dar y yo lo hice. No hablo con ella", remarcó.





Cabe remarcar que hoy en día ellos, padres de Charis, Francesca y Bella, están en pareja con otras personas: él sale con Priscila Leskiw y ella con Martín Baclini.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Cinthia le respondió a su ex: "De Matías no voy hablar ni bien ni mal, yo voy a ser una gran mujer ya que él no es un gran hombre", comenzó diciendo.





Y luego aclaró: "Lo único que quiero decir es que yo no tenía tarjetas, él no me pagaba ninguna tarjeta porque yo tenía las mías a mi nombre. Lo que él sacó de su tarjeta es la obra social, que me la cortó y el seguro del auto también me lo cortó. Igual ambas cosas son para las hijas, pero no importa porque ya lo solucioné".





"Lo que él estaba pagando de más era mi obra social, que me corresponde a mí. Pero como yo no podía hacer el cambio de titular, yo le ofrecí pagarle mi parte por mes. Pero después hubo faltas desde otros ámbitos y quedó en la nada. Pero me interesa que se sepa que yo no tenía ninguna tarjeta y él no me pagaba nada. Yo siempre tuve mi plata. Después no diré más nada porque no voy a ser el papelón que él hace", finalizó Fernández.