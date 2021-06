Cinthia Fernández habló sobre las fotos de Luli y su ex

Sin embargo, luego de que aparecieran las fotos de Baclini y Luciana Salazar, Cinthia Fernández reconoció que habló con el empresario por lo que sucedió, y que él mismo quiso aclarar que nada tiene que ver con algo más que una amistad.

"Me pareció raro, a mí me da de verdad lastima. Yo no sé si Martín es inocente o es bobo. Yo quiero creer que es inocente", señaló Cinthia.

"Hablé con Martín y me aclaró yo no quiero que quedes en el medio de nada. No sé para qué porque no tiene por qué hacerlo. Es libre y puede hacer lo que quiera", agregó.

"Me llamó después de que salieron las fotos. Porque la señorita es obvio que las entregó ella. Llamó a Lussich, que la pasó a buscar, y es mentira. Porque ella es mitómana, miente y que se yo", continuó diciendo Cinthia.

"Es todo una movida porque Redrado siempre lo tuvo acá a Martín. Cuando ellos tuvieron la crisis en 2015, él pensó que se acostaba con Martín", cerró.