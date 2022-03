Cinthia Fernández criticó a Ariel "El Burrito" Ortega: "Se chupa y se te tira encima"

“En Nosotros están diciendo no te puede caer mal ‘el Burrito’ Ortega… Alto baboso el tipo (baboso fui suave)… Cuando se chupa y se te tira encima, creeme te cae muy mal”, escribió la panelista en un tuit que subió junto a una foto del televisor.

Enseguida, varios de sus seguidores le comentaron que el alcoholismo es una enfermedad con la que se lucha y convive todos los días, que sus comentarios no aportaban y sonaban hasta injustos. Sin embargo, Cinthia siguió con su postura tan filosa como siempre.

“¡Y a mí que me importa! ¿Me tiene que dar lástima este desagradable? Dos situaciones de mier... viví con él. Que se trate la enfermedad y no joda a las mujeres”, sentenció furiosa, aunque no brindó detalles de lo que pasó.

burrito.jpg

Sin embargo, le dio retuit a su propio tuit, con el fin de que sus palabras tengan mayor visibilidad. ¿Contará cuál fue su experiencia con “El Burrito” Ortega?

Cinthia Fernández recordó el abuso que sufrió y pidió pena de muerte para los violadores

Cinthia Fernández expresó su indignación por la violación grupal en Palermo. En Momento D, el nuevo ciclo de Fabián Doman, recordó que ella fue acosada en la vía pública y todo quedó en la nada, ya que el agresor fue liberado al poco tiempo.

“Me pasó en la puerta de un canal, un enfermo que siempre iba a los autos de la gente que trabajaba en los canales. Un tipo se me tiró encima, eyaculó, lo agarraron, hice la denuncia y él se declaró insano. ¿Sabés qué? A los dos meses estaba afuera”, expresó.

La panelista sostuvo que este hombre también repitió la conducta con otras famosas, como Amalia Granata y Ángela Torres, y que había videos que lo comprobaban.

“¡Dejemos de mantener violadores! ¡Paredón o sillita! Nos sale más baratos. Los violadores no se recuperan. Pena de muerte ya y un problema menos”, lanzó hace unos días, en el mismo tono.