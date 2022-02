Cinthia Fernández, contra Nicole Neumann: "¿Sacrificio por sus hijas?

nicole 1.png

“Diosss, cómo las extraño. Lo peor de separarse... los sacrificios que hay que hacer como mamá”, lanzó Nicole en un posteo con la foto de una de sus tres hijas, mientras disfruta de unos días en el exterior con su novio juan Manuel Urcera. Al ver esta noticia, Cinthia Fernández aprovechó para criticar la frase.

“¿Sacrificio? Si no se fue a trabajar, está hace bocha de tiempo paseando con el novio. ¿Soy la única que no entendió el post?”, comentó en Twitter. Pero la polémica no quedó ahí y en una ronda de preguntas, una seguidora cuestionó a Nicole.

“¿Sacrificio y te vas tres semanas o más, tantos compromisos tenés?”, comentó. Y la modelo le respondió: “A veces las cosas no son lo que se ve, parece o escucha. Es un sacrificio para mí como mamá tener que ceder tiempo, días y viajes con mis hijas. Si pudiera estaría 24/7 con ellas y en cada viaje”.