Cinthia Fernández aseguró que va por el bozal legal para Matías Defederico: "Ya me pudrí"

Cinthia Fernández arremetió con todo contra Matías Defederico y aclaró que le impondrá por vía legal un bozal legal luego los ultimos cruces que tuvieron vía redes sociales.

"Me parece patético, por eso vas a recibir un bozal legal, porque estoy harta de que expongas a mis hijas, a mí, a mi familia y que me obligues a seguir exponiendo cosas. Me cansé, me pudrí, de que me cuestiones y de que me metas el dedo en donde no me da el sol", expresó la panelista muy enojada en "Los ángeles de la mañana", El Trece.

Y remarcó tajante: "A mí como madre no me podés decir nada. Vos no sabés lo que es llevar a tus hijas al médico, no sabés lo que es comprarles un uniforme, no sabés lo que es encargarte de los libros, no sabés lo que es hacer la tarea, no sabés lo que es estar 24 horas por siete con ellas".

"No sabés nada, no entendés nada. No sabés lo que es tomarles la fiebre. Esta semana, una de ellas estuvo enferma y ni siquiera te enteraste. Así que se venga a hacer el padre fatal y a tirarme tierra cuando banco toda mi casa yo, que laburo de sol a sol y soy la única que está, no se lo puedo permitir. Él contó un episodio que lo cambió. Mi hija lo llamó llorando por un juguete", puntualizó indignada.

PRIMICIAS YA