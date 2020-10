La China Suárez mostró parte de su entrenamiento a poco de ser mamá

Hace algunos días, la China Suárez quedo envuelta en una inesperada polémica luego de compartir una foto donde se la ve posando en bikini a dos meses de haber dado a luz a su tercer hijo Amancio. En la imágenes se puede ver a la China con una figura envidiable y mostrando orgullosa la cicatriz de su cesárea.

La foto que subió la China a sus redes.

Sin embargo, la actriz recibió miles de críticas y cuestionamientos por publicar esta imagen y lejos de quedarse callada, la China respondió sin filtro a través de su instagram. "Esto me está pasando bastante seguido con las fotos que comparto. Es mi cuerpo, esa fue mi recuperación y no es mi culpa ni mi responsabilidad lo que titulen los medios. Está claro que muchas veces está puesta la presión sobre la mujer, en casi todos los casos: porque estamos presionadas para estar lindas, para hacer bien las cosas, para ser buenas madres, por ser independientes, trabajar... Ahora, es mi cuerpo y tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo lo que está mal de compartir eso. Así que si alguien me lo explica, buenísimo. Porque no sé de qué sororidad hablan", escribió.

Ahora, la ex Casi Ángeles compartió con sus seguidores cómo hace para recuperar su cuerpo a través de un exigente entrenamiento. Siguiendo las instrucciones de su entrenador, se puede ver a la actriz saltando la soga y luego haciendo ejercicios de fuerza para tonificar brazos y abdomen.

“I’m dead” (estoy muerta, en inglés), escribió la China en una foto en la que arrobó a un personal trainer y puso como remate: “No pain, no gain” (sin dolor –o esfuerzo- no hay beneficio).