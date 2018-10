China Suárez: "Casi me infarto cuando me propuso casamiento"

EL AMOR CON BENJAMÍN Y EL CASAMIENTO





"Es romántico, tiene un carácter tremendo aunque no parezca. Yo soy más tremenda. Es muy caballero, más de otra época". Y agregó: "Casi me infarto cuando me propuso casamiento. Va a ser el año que viene supongo. La familia de Benja quiere que sea en Chile, la mía acá"









¿OTRO HIJO?





"Si Dios y la vida quieren, más adelante".









LA FAMILIA





"Es muy divertido tener una familia ensamblada, no hay más domingos melancólicos".









LA MUERTE DE SU PAPÁ



"Papá era lo más, soy un calco con lo bueno y lo malo. Nunca le importó la plata, el éxito. El quería ser alguien muy presente", contó. Y agregó: "Fue tremendo, repentino. La ficha me cayó mucho más tarde. Sigo conectada desde algún lugar con él. Siempre tuve la vida de una chica más grande".



SU HIJA RUFINA:

"Está muy adolescente, en una etapa muy difícil. Los chicos de ahora son muy desafiantes".



"SUFRÍ BULLYING"

"Yo creía que estaba bien lo que me hacían. Fue tremendo, la pasé muy mal. Aguanté un año en es colegio. No vi nunca más a esas chicas".



LA BELLEZA

"Nunca me hice cargó de eso. No soy una mujer que busco la perfección".







Es la primera vez que La China pisa un programa de América y eligió a Pía Shaw y su equipo periodístico para brindar una nota profunda que osciló entre estos temas: