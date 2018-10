China solidaria: tuvo un gran gesto con una mujer con cáncer que busca a su perrito

La China Suárez tiene una sensibilidad especial con los animales y por tal motivo, decidió darle una mano a una mujer enferma que busca desesperada a su perro.





La actriz compartió en una historia en Instagram la búsqueda de Daryl, un perrito salchicha que se perdió en la localidad de Cañuelas el pasado 27 de agosto.





"Por favor, si lo compraste sin saber que era robado, si lo tenés, él necesita volver con su familia. Tengo fe", escribió la novia de Benjamín Vicuña.

China 1







La mujer que busca a la mascota escribió en su cuenta de Facebook: "Ya no tengo esperanza que vuelva conmigo. Pero acá estoy, compartiéndolo otra vez. A la persona que lo tiene, si esto en algún momento le llega le pido que lo cuide mucho y que le tenga paciencia por que es terrible. Quiero creer que lo compro y quizás no sabe todo lo que causa la ausencia de un ser amado. ?Solo quiero saber si esta bien!! Y si todavía no sabe que lo busco cuento su historia otra vez: se lo llevaron de adentro de mi casa en Cañuelas el 27/8 junto con una bicicleta chiquita. Es un salchicha CASTRADO gris y negro con un ojo azul( el derecho) .Desde ahí no volví a saber nada de él. Mande mensajes a los medios. Salio en el diario y en canal 9. Nada sirvió. Este año tuve que hacer quimio y el me cuidó en muchos días difíciles y cuando uno pasa por estas cosas entiende que lo mas importante es tener cerca a quienes ama, por eso OFREZCO MI AUTO DE RECOMPENSA A QUIEN LO DEVUELVA!!!AYUDENME COMPARTIENDO DESDE ACA PUEDE ESTAR EN CUALQUIER LADO. LOS PUNTITOS NO SIRVEN. COMPARTAN POR FAVOR!!!GRACIAS A TODOS ?? 1165646966"