Chilavert fulminó a Dady Brieva: "Es triste llegar a viejo y sin cerebro"

El miércoles por la noche Dady Brieva volvió a brindar una entrevista, luego sus polémicas declaraciones en el programa de Andy Kusnetzoff, y volvió a apuntar contra el Gobierno de Mauricio Macri.

"Salir del closet es mostrar la careta que sos, creo que esto va a cambiar cuando nos mostremos tal cual somos. Esto empezó hace tres años con el 'mata gato, mata perro, le pegué a mi mujer. la tapa de THC'. Hace rato, es porque soy K, es solamente por eso. Y está muy bueno que no me quieran, porque a mí tampoco me caen simpático", aseguró el actor en una entrevista con Luis Novaresio en A24.





Además manifestó: "Ellos tienen un problema con nosotros: se emocionan con 'Un sol para los chicos', pero si pudieran agarrar un camión y atravesar a todos los piqueteros lo harían" y aportó que "las diferencias hay que profundizarlas, no creo en el polvo cicatrizante, hay que apretar, tiene que pasar algo. Las crisis son dolorosas, hay que pasarlas".

José Luis Felix Chilavert, el ex arquero de Vélez, lo destrozó a través de su cuenta oficial de Twitter tras escuchar estas palabras del "Midachi".





"Sr. Dady Brieva usted es el Pepino de Mar II. Usted No quiere a su país. ¿Por qué no sube en un avión de Argentina con vuelo directo a Venezuela? Le haría un gran favor a su hermoso país. Es triste llegar a viejo y sin cerebro!", escribió el paraguayo.