Chiche Gelblung y Sol Pérez se cruzaron mal

Uno de ellos fue el que protagonizaron Sol Pérez y Chiche Gelblung. El periodista criticó las fotos que publicaba la modelo en sus redes sociales, sus poses y su ropa, lo que desató un fuerte descargo de la joven, quien repudió el contenido machista del mensaje del panelista de Involucrados





El #NiUnaMenos está más presente que nunca en la sociedad así como la reivindicación de los derechos de las mujeres, quienes ya no se callan y deciden salir a "ubicar" a sus compañeros de trabajo, en este caso de un programa de TV, y en vivo, porque las maltratan o bien las ningunean.





Todo comenzó cuando en el programa estaban elogiando los esculturales cuerpos de varias famosas, como Ivana Nadal, a lo que Chiche comentó: "Esto es totalmente opuesto a la onda de las mujeres ahora. Están exhibiéndose como mercadería, déjense de embromar".





Sin quedarse callada, Sol hizo su descargo: "Yo no me estoy cosificando, soy libre de vestirme como quiero". Ante la respuesta de la modelo, el periodista se atajó: "Es un tema de mujeres, no me involucren, es una advertencia. A mí me parece maravilloso".





"No está bien pasar ese mensaje, de que las que nos mostramos o elegimos vestirnos de cierta manera nos mostramos como mercadería", reiteró.





Y ejemplificó: "Las mujeres que no son voluptuosas son cool, no son cosificadas. Ahora, las que tenemos curvas somos las que avalamos la cosificación. Calu Rivero hizo fotos en topless y es cool".





Al ser consultada por los comentarios agresivos que recibió en algunas fotos, indicó: "Yo me muestro como tengo ganas y no tengo porque recibir un comentario que diga 'si te mostrás as te van a violar'". Chiche, justificando los comentarios, expuso: "Sol, el mundo lamentablemente es causa y efecto, acción y reacción".

Embed



Fuente: ratingcero