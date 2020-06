Chespirito tendrá su propia serie biográfica

Una buena noticia para todos los fanáticos de Roberto Gómez Bolaños y sus personajes llegó desde México. El recordado Chespirito, fallecido en noviembre del 2014 finalmente tendrá su propia serie biográfica, que saldría al aire en el 2021.

Tanía Benítez, una de las productoras del proyecto confirmó a los medios mexicanos que el proyecto avanza y que se encuentra en la etapa de preproducción. “El aislamiento nos ha permitido explorar y ver qué queremos recrear”, afirmó.

La ficción se apoyará en la autobiografía Sin querer queriendo, publicada en 2006. La producción estará a cargo de THR3 Media Group, de la que forma parte Benítez y Grupo Chespirito, la firma que comanda el hijo del comediante fallecido en 2014.

"Que esté Roberto en este proyecto nos da mucha confianza, él ve que todo esté equilibrado, que la serie tenga sus elementos de comedia”, dijo la productora, feliz de que un familiar directo del autor y actor participe del proyecto.

Por su parte, en otra oportunidad Gómez Fernández dijo que quería que entre los actores de la obra estuviera María Antonieta de las Nieves, quien durante años interpretó a la Chilindrina en El Chavo del Ocho, ya que era muy querida por su papá.

El creador de El Chavo, El Chapulín Colorado, El Doctor Chapatín y El Chómpiras entre otros personajes nació el 21 de febrero de 1929 en Ciudad de México. Aunque estudió ingeniería, nunca ejerció por desde chico su pasión fue escribir, por eso su apodo, derivado de Shakespeare. A los 22 años comenzó a trabajar en una empresa de publicidad y rápidamente comenzó a hacer libretos para la radio.

El antes y después en su carrera fue en 1969 cuando la televisora TIM le entregó un espacio para que él creara a su gusto. Fue entonces que hizo los humorísticos de actualidad Los Supergenios de la Mesa Cuadrada y el El Ciudadano Gómez, con él como figura y acompañado por Ruben Aguirre, María Antonieta de las Nieves, Ramón Vadlés y Florinda Meza, quienes siguieron trabajando con él durante años.

Su sello era tan fuerte que rápidamente el ciclo empezó a llamarse simplemente Chespirito y entre otros sketchs incorporó el de El Chavo del 8, el niño que vive en la vecindad acompañado de Quico, Doña Florinda, Don Ramón y La Chilindrina. Tal vez ese sea uno de los personajes más fuertes que creó y seguramente el más querido en la Argentina.

Con sus personajes crecieron varias generaciones en toda América Latina que aún recuerdan las frases de la serie como: “Es que no me tienen paciencia”, “Bueno pero no te enojes”, “Al cabo que ni quería” o “Fue sin querer queriendo”, como se bautizó a su biografía.

Padre de seis hijos fruto de su matrimonio con Graciela Fernández, además de por su gran trabajo, el artista también sobresalió por cuestiones personales y escándalos. A fines de los ’70 comenzó su relación con Florinda Meza, quien fuera su mujer hasta el último día y con quien se casó recién luego de 27 años de convivemcia. Sin embargo, aquel amor trajo problemas en el elenco ya que ella había salido con Carlos Villagrán. Eso y el creciente protagonismo de Quico en la ficción, habría desgastado la relación entre los actores.

Aquella situación incómoda habría sido la causante de la salida momentánea de María Antonieta de las Nieves del staff. Además del apartamiento definitivo de Villagrán y Valdés. Lo que obligó a Chespirito a reacomodar las fichas, dándole más protagonismo a personajes como Popis, interpretada por Meza y Noño, de la mano de Edgar Vivar.

El 28 de noviembre del 2014 murió en Cancún, tras una insuficiencia cardíaca. No está físicamente pero sigue vivo a través de su legado, que continúa fanatizando a chicos de toda América.

Fuente: teleshow