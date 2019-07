Cherutti fue denunciado por abuso sexual a una bailarina

"Quedate tranquila que ahora vas a hacer el show y vas a volver a tu casa. Va a estar todo bien. No digas nada. Esto queda entre nosotros dos. Me imagino que la pasaste bien", le dijo Cherutti a la bailarina cuando finalizó el acto sexual, según consta en la denuncia.

En aquella entrevista, la bailarina contó cómo fue el casting que le hizo Miguel Ángel Cherutti para llevarla al show de El Calafate. "Me dice 'para estar seguro de tu cuerpo tengo que verte en corpiño y que bailes un poco'. Después me llevó a una habitación y me dijo 'vení, chupámela...' y la sacó. Me hizo hacer el baile, me dijo que le encantaba cómo bailaba y que estaba contratada", relató Melissa Brikman.