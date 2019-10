Charlotte reveló su postura política de cara a las elecciones

Muchos piensan que Charlotte Caniggia nació en el exterior. Sin embargo, la realidad es que la hija de Claudio Paul y de Mariana Nannis es Argentina y su natalicio se dio en nuestro país en 1993.

Ante esto, Marcelo Tinelli le preguntó en la gala de ayer del "Súper Bailando 2019" qué postura política tiene de cara a las elecciones presidenciales del 27 de octubre.





"No creo que vote. Voy a pagar la multa, Marce. Ya está. No voy a votar porque no me gusta mucho", contestó la hija del Pájaro.





Y agregó sobre su pensamiento político y económico: "No tengo pensamiento político. Sólo quiero que baje el dólar, nomás. Me gustaría que el dólar esté más abajo porque mi sueldo ahora vale mucho menos, Marce. Yo compro dólares".