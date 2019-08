Charlotte Caniggia: "Hablo con los dos y la situación es triste"

Charlotte Caniggia habló en la pista del "Súper bailando" del conflicto entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia que estalló en los medios tras la visita de la rubia al living de Susana Giménez.









"Yo estoy bien. Hablo con los dos obvio y es una cosa triste, pero bueno, ya está, no voy a decir nada", dijo la mediática.









Y aseguró: "La situación es triste pero no voy a hablar de mi familia y menos acá en la tele. A mi mamá la vi y está bien. Yo hablo con los dos. Ella está bien".





"No quiero opinar. Me encantaría que vuelvan a estar juntos pero por ahora no lo veo posible, quizás algún día", finalizó Charlotte.