Chano a corazón abierto: confesó hace cuánto no consume drogas

Chano Moreno Charpentier conversó con Pampita en su programa "Pampita Online" y contó cómo ha sido el proceso para tratar sus adicciones y reveló hace cuánto no consume drogas.





El cantante reveló la forma en que se dio cuenta de que debía ordenar su vida y dejar de hacerse daño.





"Me había separado de Juana (Viale) y me paré en la casa y dije: claro, estoy más solo que la luna", recordó el vocalista.





Y añadió: "El duelo de Tan Biónica ni lo pude procesar porque me puse hacer otras canciones. Recién ahora me está pesando la separación, no pude hacer el duelo".





Y admitió sobre el consumo de drogas: "Ahora decidí dejar todas las cosas que me hacían mal: la adicción a las drogas, dejé todo hace tres meses".





"Es una lucha diaria. Hoy no tengo ganas pero no es que uno corta y se acaban los problemas", finalizó Chano.