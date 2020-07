Censuraron a Cande Tinelli y volvió a subir la foto a Instagram

Candelaria Tinelli fue nuevamente censurada en Instagram por una foto que compartió.

Se trata de una imagen en donde se la ve posando sensual y en la que mostró parte de su cuerpo.

La hija de Marcelo Tinelli mostró otra vez la selfie en una historia y expresó su malestar por la censura de la foto.

"Me censuraron esta publicación y me parece gracioso porque no entiendo qué tiene de sexual y a la vez me preocupa mucho que siga habiendo gente tan cerrada mentalmente", indicó Lelé.

En la imagen en cuestión ella está arrodillada, con la mano bajándose parte de su pantalón y un top negro.pe"Me tienen podrida que la cola, que las lolas, solucionen ustedes si ver el cuerpo natural de una mina les genera eso. 2020 amigxs", agregó indignada la tatuada, quien hace poco se hizo así misma dos nuevos piercings en la cara.