Celina Rucci escrachó a Fabián Gianola por "toquetón"

Fabián Gianola volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Meses atrás, Fernanda Meneses, quien había trabajado con el actor en el programa de Canal 9 "Hoy ganás vos", lo escrachó y aseguró que fue acosada.





Celina Rucci, que también compartió trabajos con el comediante, rompió el silencio y aseguró que no tuvo una buena experiencia.





"No volvería a trabajar con Fabián Gianola, tenía ciertos comportamientos que se lo expliqué, no me gustaba que lo haga y lo seguía haciendo. Demasiado cariñoso, demasiado abrazador, toquetón... se lo dije una vez, dos veces. Si vos me abrazás muy fuerte y te digo " uy, no me aprietes porque no me gusta", y si lo volvés a hacer tenés un problema de entendimiento. No me gustan las personas que no te entienden", contó Rucci en "El Show del Espectáculo", el ciclo de Ulises Jaitt y Gastón Samá que se emite por radio UrbanaBA.





Además, sin ponerse colorada, relató: "Me generó una incomodidad".





Por otro lado, Celina, que ganó el Bailando en 2007, opinó de la participación de Marcelo Tinelli en la política: "No me gusta la participación de Tinelli en política, me parece frívola, ya tenemos bastante circo como para que alguien que no tiene experiencia en manejar un país se quiera postular a presidente. Estoy cansada del pan y circo para todos, si me van a proponer algo que sea un poco más serio, no lo votaría. No me parece una persona que tenga conocimiento de la causa para ser un político. Le falta experiencia, no es una persona que se haya dedicado a la política jamás. Tenemos bastante pan y circo en este hermoso país. ¿La propuesta cuál es? Si no tenés experiencia, empapate, hacé carrera política".





(La nota a Celina Rucci, desde 1:33:41 hasta el final)