Celeste Cid: "Trabajé con una fonoaudióloga para poder interpretar a Susana"

En pleno rodaje, Celeste Cid, quien se encargará de darle vida a Susana Giménez en la serie de "Monzón" habló el compromiso que sintió al interpretar a una de las figuras más importantes del país.





El proyecto también contará con la participación de Gustavo Garzón y Florencia Raggi. Monzón será interpretado por Jorge Román y Mauricio Paniagua. Además, Carla Quevedo será quien haga de Alicia Muñiz.

"Hablé con Susana Giménez por teléfono y me dio su bendición para encarar este personaje, es una responsabilidad muy grande y me hizo bien hablar con ella. No es verdad que se enojó cuando se supo que yo haría de ella, es mentira", contó en una entrevista con PrimiciasYa.com.

Y agregó: "Para mí fue importante por lo que significa Susana para todos. Sin olvidar que el personaje de Susana está en función de la historia. No es la historia de ella, es la Carlos Monzón".





"Para poder interpretarla correctamente trabajé con una fonoaudióloga, ella tiene una forma de hablar mucho más aguda que yo, es muy histriónica. Busqué imágenes de archivo y también libros que me pasaban mis amigos", detalló sobre el personaje.

Y siguió: "Su aparición en la historia está basada en el momento en que se filmó ' La Mary' y me agarré mucho de la película. Me agarré que Susana actuó con mucha entrega y verdad. Una de las escenas que más me costó fue cuando ella va a tener su encuentro sexual con él y está plenamente desnuda y eso me dio pudor. Pero dije: 'Si lo hizo Susana lo hago yo'".

Por último, Cid reflexionó: "Es interesante que esta serie suceda hoy. Poder tener una mirada hacia cosas que estaban naturalizadas hace no mucho tiempo atrás, lo festejo. Es algo necesario. Hay que mostrar todas las aristas. Vi muchos comentarios de juzgar cómo se va a hacer, pero es como: 'Bueno, pará, primero miralo'. Yo sé cómo se está trabajando y por dónde va".

