Cecilia Roth y el anuncio de CFK: "Me gusta la fórmula, creo que une mucho"

Hoy, contra todos los pronósticos y dando un verdadero batacazo, Cristina Fernández de Kirchner anunció que participará de las PASO como candidata a vicepresidente. Asimismo, anunció que Alberto Fernández será quien encabezará la fórmula.





Embed



En consecuencia, las primeras voces comienzan a oírse ante tamaña decisión y anuncio. Una de ellas es la de Cecilia Roth, quien en una entrevista radial con Guido Záffora en "Todos Juntos", aprobó la fórmula anunciada por Cristina y dio sus motivos.





"Sí, me gusta la fórmula, creo que une mucho. Los ha unido a ellos después de mucho tiempo de distancia. Cristina lo ha nombrado a Alberto varias veces en La Rural. Él le propuesto escribir su libro, eso lo dijo ella. Creo que Alberto es una persona serena, sin una mancha, honesta, con un conocimiento político profundo, con una experiencia política muy profunda, a mi me parece muy interesante la fórmula", dijo.





En tanto, manifestó que ella nunca militó en el kirchnerismo y que solo participó de algunos actos sociales como el de fechas importantes o por temas vinculados a feminismo. No obstante, asegura que la grieta es algo espantoso.





"Me parece un chiste. Yo nunca me manifesté como militante. He ido algunas veces a algunos actos. A los 24 de marzo o en las marchas feministas. Pero nunca me manifesté militante kirchnerista como se dijo muchas veces. No trabajé más durante el gobierno de Néstor y Cristina. Nunca sentí que estaba protegida por nadie. Todo esto divide aún más a los argentinos. La grieta es horrible. Ponerse en un lugar o en otro. Enemistarse por sus pensamientos. Eso es muy feo. Estimular esa enemistad me parece peligroso", finalizó.