Catherine Fulop pidió disculpas por sus dichos contra el pueblo judío

Catherine Fulop sembró una fuerte polémica cuando en una entrevista radial comparó lo ocurrido dentro de los campos de concentración del nazismo en Alemania con la actual situación de Venezuela.





"Las imágenes de la marcha de Maduro son viejas, no existen. Ya la gente no los apoya, no logran reunir gente", manifestó la actriz en Radio Mitre, para comenzar con una declaración que generó controversias.





Así, agregó: "A los empleados públicos los tienen amenazados y tienen a todos los punteros de todos los barrios, que son los que van a seguir bailando al son de ellos".





Por último, trazó un paralelismo: "¿Por qué crees que Hitler sobrevivió, porque solito lo hizo todo? No, porque dentro de los judíos eran los peores, los más torturadores dentro de los campos de concentración. Los sapos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente. Esto mismo está pasando en Venezuela".

