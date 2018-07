Catherine Fulop "boicotea" el noviazgo de Oriana Sabatini y Dybala

Catherine Fulop opinó sobre la relación de Oriana Sabatini con Paulo Dybala y la posibilidad de que su hija se vaya a vivir a Italia, donde él juega al fútbol.

"Lloro, no, de ninguna manera. Lloro y le boicoteo esa relación", lanzó la actriz y conductora consultada sobre la posibilidad de que un día Oriana, su hija, le diga que se va a vivir a Europa con Paulo Dybala, su nuevo novio.





"Yo quiero que ella viva esa bella historia, son dos bellezas de personas. Se merecen el uno al otro. Ojalá puedan manejar tanta belleza y espectacularidad de la pareja", afirmó en el ciclo radial "Agarrate Catalina".

Y aclaró: "Debo confesar que tanto yo como Ova tenemos el corazón en la mano, porque ella decidió ir un tiempo para allá y creo que se va a quedar bastante tiempo más, hasta la gira que tiene planeada. Uno tiene que soltar, es la vida de ella".





Y destacó al futbolista: "Es un chico maravilloso, la pasamos increíble. Uno piensa que un chico a esa edad no va a estar tan conectado, con tanta fama y cosas alrededor. Pero no me quiero encariñar porque después ando yo llorando al muchachito por ahí".

