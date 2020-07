¡Qué casita! Flor Peña se mudó y Marley mostró las espectaculares instalaciones

Todos los domingos, Marley se dirige hasta la casa de algún famoso o bien recibe él la visita de alguna figura para hacer su programa, Por el mundo. En el caso de la emisión de anoche, fue hasta el hogar de Florencia Peña, habitué del ciclo y gran amiga del conductor. El encuentro contó con un condimento especial: la actriz se mudó hace poco.

“Hace semanas que estoy intentando entrar a la casa de Florencia Peña y me cierra la puerta en la cara. Estuve investigando y esta es su nueva casa. Dicen que al lado vive Karina Jelinek! Hay una patineta en la puerta. Ella es muy de patinar…”, comentó Marley al comienzo del envío, antes de ingresar a la nueva casa de su amiga.

Finalmente, pudo ingresar y quedó sorprendido con lo que se encontró. “Pusieron un sanitizador para ponerse mucho alcohol en gel en las manos. Es muy moderno. Tienen motos y está todo limpio, ella es sucia y desordenada así que no puede ser que esta sea su casa”, bromeó Marley después de cruzar la puerta de entrada, avalado por la confianza que lo une a su amiga.

Las cámaras del programa e incluso un drone hicieron un recorrido por la propiedad y mostraron el amplio living, el bar, el impresionante jardín y el muelle que da a un lago. “Es la casa de Dinastía! -comentó, en relación a la serie televisiva norteamericana de la década del ’80- Miren lo que es: hay una pileta y un lago. Tienen un bar para fiestas! Esta casa es maravillosa. La pileta está fría pero tiene velas flotando. Allá está ella secándose el pelo! Es la casa de Flor Peña!”.

Una vez juntos, el conductor y la actriz desplegaron toda la química y el humor de esa manera tan particular que solo ellos pueden hacer. Entre bromas y comentarios del hijo mayor de Florencia, Tomás, quien de a ratos participó del programa, recordaron viejos viajes que compartieron a lo largo de los años.

En las redes los usuarios destacaron el gran dúo que -como siempre- hacen Marley y Florencia. Pero, por sobre todas las cosas, hicieron referencia a la espectacular casa de la humorista.

“Mi fantasía sexual es tener la casa de Flor Peña”, señaló un usuario. “Flor Peña vive al lado de Karina Jelinek, my kind of vecindad”, escribió otro. “Todos queremos la casa de Flor Peña”, dijo uno más. “Todos quieren tener la casa de Flor Peña, yo quiero tener su físico, por Dios!”, fue otro de los comentarios. El nombre de la actriz, por supuesto, no tardó en convertirse en trending topic (lo más comentado) en Twitter durante la noche del domingo.

Después de mencionarla en varias oportunidades a lo largo del programa, Jelinek sorprendió a la dupla haciendo su aparición desde el balcón de su casa. “Hola vecinita querida!”, le gritó la modelo a la actriz, según reprodujo Marley, ya que por estar tan lejos del micrófono no se llegó a escuchar su voz.

“Cuando quieras pasate para acá”, le dijo Jelinek a Marley. “Bueno, chau, Florencia!”, le dijo el conductor a su amiga, provocando las risas de todos los presentes. No fue más que una broma: a pesar de sus buenas intenciones, la modelo no volvió a aparecer en escena.