La casa de papel retomó las grabaciones

La casa de papel ya dejó en prensa sus nuevas figuras. ¿Cuáles son las novedades acerca de las flamantes incorporaciones de cara a su quinta temporada, demorada por la pandemia? El 3 de agosto se retomaron las grabaciones de la serie de Álex Pina para Netflix y tanto las imágenes filtradas como la comunicación oficial ya dejaron circular detalles de "los nuevos": Miguel Ángel Silvestre, Patrick Criado y otro cuyo nombre sintoniza bien con La casa de papel: Juan Manuel Seda.

Él mismo confirmó vía Instagram, en la primera semana se septiembre, su participación “en la temporada final de La casa de papel, una de esas series que, cuando uno las ve, sueña con estar en ella”. A Seda se lo conoce por haber sido parte de ficciones de alta demanda como Toy Boy y Amar es para siempre. Todavía no se reveló qué papel tendrá en esta aventura sin freno de los atracadores de la Casa de la Moneda y Timbre y del Banco de España.

A la par, se rumorea que el joven actor Patrick Criado tendrá peso en un arco narrativo del pasado, y que el morocho Miguel Ángel Silvestre, ultra popular en el mundo por sus roles en Velvet, Narcos o Sense 8, tendrá cercanía (confrontativa o más amable) con Tokio, la impulsiva y magnética criminal que encarna Úrsula Corberó, y que aún no comprendió del todo que no está hecha para liderar al grupo.

En Internet circulan recurrentes preguntas, no sin cierto tufillo gastado, acerca de si Silvestre será el nuevo “galán” para Tokio. Es más: en las últimas imágenes del rodaje, en Lisboa, Portugal, aquél y Corberó aparecen en el set, con sus barbijos, y manteniendo distancia respecto del equipo de producción. La pareja del Chino Darín lleva una campera de cuero corta y una minifalda negra; Silvestre, una musculosa blanca sobre sus músculos bien trabajados, un jean con cortes en las rodillas y botas rojas en punta.

Según una nota de la web mexicana Publimetro, del domingo 6 de septiembre, Silvestre encarnará a una pareja del pasado de Tokio. Y lo testimonia un breve video de filmación disponible desde el primero de mes en la cuenta de Instagram La casa de papel Fan Brasil: seguidos por una cámara de última generación, Corberó y Silvestre compran comida en un puesto callejero del Barrio Alto de Lisboa, delante de una bandera de Portugal y dicen lo que se espera: “Obrigada! Obrigado!”.

Sonríen de la mano, trasponen dos mesas al aire libre con algunos comensales y siguen camino arriba por una ruta empedrada. Un dato de cuidado: el camarógrafo lleva el barbijo con la nariz a la vista. Pero la atención de los fans, por Instagram, sigue con Silvestre, con una camisa azul de diseño sobre otra musculosa, y con Tokio, con un top negro con lunares y un short a tono, de tiro alto.

La química de los dos es feroz. Según Publimetro, “a su llegada a Portugal, estos personajes causaron alboroto, tanto que algunos fans lograron burlar los cordones de seguridad para fotografiarse con ellos”.

¿Y Patrick Criado? Ya el 5 de agosto se habían filtrado en Twitter imágenes del rodaje, pero en Copenhague, Dinamarca (con su bandera visible), del primer episodio de la quinta temporada. También pertenecen al pasado: Criado, quien tiene rulos rubios, aquí porta anteojos redondos, lleva una gorra con visera, chaqueta azul a cuadros y morral cruzado. Dialoga disimuladamente con Berlín (Pedro Alonso), de traje negro y sombrero negro de ala ancha levemente inclinado. Circulan entre otras mesas, rodeados del equipo de rodaje, provisto con los barbijos reglamentarios. Una marcha sigilosa en tiempos de pandemia.

¿Tendrán cautela por el argumento o por el miedo al contagio de coronavirus? Patrick Criado, a los 24 años, es una garantía actoral: desde 2005, el madrileño hizo mucho cine y TV y pasó por series populares como El Ministerio del Tiempo, Águila roja o Vivir sin permiso. En 2014 fue nominado al Premio Goya como Mejor actor revelación por La gran familia española, y, en 2017, el Premio Feroz en el rubro Mejor actor de reparto en una serie por su labor en Mar de plástico.

En aquel esperable flashback de Criado y Alonso en tierra danesa (en el arco actual de la serie, Berlín ya no está en cuerpo presente por obvias razones) también aparece otro personaje que surgió en la cuarta temporada y que, es evidente, tendrá un desarrollo mayor en la final: Tatiana, la esposa de Berlín. La interpreta la sugestiva Diana Gómez, quien también descolló como protagonista de la serie Valeria, de Netflix.

De Tatiana ya se sabe bastante como para inferir que su magnetismo, dentro y fuera de la ley, tendrá gravitación en los diez episodios de cierre de La casa de papel. Es una pianista de concierto y ladrona de joyas, y supo por Berlín (o en contra de su voluntad) los planes de atraco del Banco de España y de la Casa de Moneda y Timbre. En otras fotos del rodaje en Copenhague, Diana Gómez comparte tomas con Criado, junto a otros dos actores que se habían sumado en las últimas dos temporada: Luka Peros, en la piel de Marsella, y Hovik Keuchkerian, como Bogotá.

Los cuatro están sobre una lancha, con una sutil heladera con aperitivos, una botella de champán abierta. En la popa, Bogotá lleva traje de buzo; delante, Marsella y Criado (sea cual sea su nombre ficcional) usan trajes negros de gala, y, justo detrás de un conductor no identificado, que tanto podría ser un extra como un doble de Berlín con sombrero, la bella Tatiana luce un vestido rojo, prueba unas frutillas mirando a sus compañeros o al dueño del volante de la lancha.

¿Una fiesta antes de un peligro que el pasado no hizo olvidar? ¿Un anticipo de que Tatiana tendrá su reaparición dentro del Banco de España? Para los aún no iniciados en la serie y los que ya conozcan de memoria los giros y contragiros de estos personajes, el propio Álex Pina, creador de este éxito planetario, hizo un anuncio terrible en Entertainment Weekly justo antes de entrar a rodar la temporada 5: “La banda será empujada a situaciones irreversibles. Una guerra salvaje: es la parte más épica de todas las que hemos grabado”.

Los fans están a la caza de las nuevas imágenes de filmación que revelen parte de lo que vendrá: qué ocurrió con El Profesor (Álvaro Morte) y con la obsesiva y desquiciada Inspectora Sierra (Najwa Nimri), luego de que ella... A dónde quedó toda la banda. Qué fue de Gandía (José Manuel Poga, su actor), el Jefe de Seguridad del Banco de España, transformado en un killer sádico, ya que fue él quien eliminó a... Mejor no revelar lo que muchos saben, pero otros aún se resisten en asimilar.

Quizá la gran incógnita que deba despejar La casa de papel, cada vez más cerca de su adiós, es qué harán los héroes (o antihéroes) una vez que escapen, con los millones a su favor. O en su contra. Ya lo demostró la misma ficción en su transición entre la tercera y la cuarta temporada. El papel impreso podrá valer fortunas, pero el mundo se volvió mucho más peligroso de lo que la imaginación previó.

Recién en 2021 se sabrá si existe un lugar seguro en la Tierra donde muchos, con máscaras o sin ellas, con los bolsillos llenos o asfixiados, se podrán resguardar.

Se acerca el final del rodaje y reapareció Tokio

El esfuerzo de rodaje de La casa de papel 5 y las gratificaciones van en aumento. Dos millones 200 mil personas le pusieron “me gusta” al posteo que hizo Úrsula Corberó (Tokio) este 7 de septiembre en su cuenta de Instagram.

Escribió “Cuando me voy a rodar LCDP vs. cuando vuelvo”, y subió dos fotos que contrastan ambas percepciones: una, con el rostro plácido o sugerente, lleno de flores, y, la otra, con su cara deformada digitalmente para graficar el desgaste actoral.

Entre los 8461 comentarios al posteo, el de Netflix España sumó ingenio: “Los efectos de tantas horas con la máscara de Dalí”.

En un tono menos jocoso, Itziar Ituño, la actriz y cantante que encarna a la ex inspectora Raquel Murillo y ahora Lisboa (tal su álter ego como miembro del equipo de mamelucos rojos), confesó días atrás algo sorprendente: que habría rechazado el papel si hubiera sabido algunos detalles de la producción de Álex Pina. ¿Qué declaró Ituño? “Antes de comenzar la serie, lo pensé y dije que sí porque comenzará y terminará en unos pocos meses. No creo que hubiera aceptado hacer La casa de papel si me hubieran dicho que iba a tener cinco temporadas”.

