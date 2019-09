Carmen Barbieri y su romance con Guillermo Francella: "No fue un touch and go"

Carmen Barbieri habló de un romance que tuvo con Guillermo Francella, una historia que no todos conocen. Este sábado, en el programa Podemos Hablar que conduce Andy Kusnetzoff, dio detalles al respecto.





"No fue un touch and go, fueron dos años", fue el primer comentario que hizo. La bailarina y cantante también reconoció que ahora mantienen "una relación rara, porque nos vemos, hola y chau, pero nunca más entablamos una conversación".





"Él es muy duro cuando me ve, no sé si se pone nervioso. La que me saluda genial es su mujer, sus hijos encantadores. Él un 'hola', y sigue de largo", detalló.





Si bien aclaró que no suele hablar del tema "por respeto a su familia", Barbieri recordó que una vez Francella se refirió al noviazgo con "una muy mala frase".





"Dijo que me conoció en un cabaret con unas copas. No me conoció en un cabaret, él venía del teatro", dijo.





"Él no era el Francella de hoy que es una estrella total, al cual admiro y respeto mucho, y quiero mucho a su familia. Éramos novios, yo sí era conocida", aclaró.





También contó que no llegaron a vivir juntos pero él pasaba "los fines de semana" en la casa de la ex vedette. "La pasamos muy bien, yo amaba a su madre y a toda su familia", reiteró.