Carmen Barbieri y la salud de Fede Bal: "El tumor es muy grande"

Federico Bal tuvo un principio de año muy difícil al enterarse que padece cáncer de intestino.

El actor contó en un video de manera muy valiente a principios de marzo lo que le estaba sucediendo. "Algo para decirles", expresó en el posteo para dar pie a la fuerte noticia.

En este marco, el actor comenzó hace unas semanas con el tratamiento de quimoterapia y rayos para combatir la enfermedad.

Además, en medio de este proceso, trabajará en Radio Late junto a Fernanda Metilli y Pepe Ochoa en un programa que saldrá al aire dos horas los días viernes, según contó Ángel de Brito.

Por su parte, Carmen Barbieri habló en el ciclo radial que conduce Marcelo Polino por Radio Mitre sobre el estado actual de su hijo.

"El tratamiento es bastante fuerte, es una quimioterapia con rayos. Vivo rezando, pensando en Fede. Viene con muchos dolores, duerme muchas horas por los sedantes y está muy debilitado. Está muy dolorido, me dice ‘mamá no me siento nada bien’”, comentó la actriz.

"El tumor es muy grande, maligno y está muy cerca del recto, pero él tiene mucha fe. En el 30 por ciento de estos casos se reduce de tal manera que desaparece, así que estoy rezando por eso", agregó con preocupación.

Y dijo que por la pandemia del coronavirus y la cuarentena obligatoria no puede acompañarlo de manera física.

"Lo vi por el vidrio hace tres días, porque pasa a saludarme a la distancia cuando va a la clínica. Lo vi bien, pero mucho más delgado. No lo puedo abrazar ni acompañar, eso es un bajón", indicó Carmen.