Carmen Barbieri reveló está comenzando una nueva relación: "Te quiero"

Carmen Barbieri ya dejó atrás los últimos problemas de salud que atravesó en las últimas semanas y sorprendió a todos en la noche de martes en el "Cantando 2020", El Trece, al hablar de su nuevo amor y confesó de quién se trata.

"Estoy bien, divina. Le mando un beso enorme, que tengo uno que me arrastra el ala, no lo conoces, no lo sabe nadie, se llama Sebastián", comenzó la actriz en su previa.

Y remarcó: "Me llama todo los días, hace mucho por mí. Gracias por todo lo que hacés por mí, porque estás presente, te quiero Sebastián".

"Él (Sebastián) no ve el Cantando porque trabaja mucho pero me dijo que hoy lo iba a ver. Nos conocimos por intermedio de Sandra Domínguez", aclaró Carmen, visiblemente feliz por este inicio de relación.