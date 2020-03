Carmen Barbieri: "Me despierto llorando y me duermo llorando"

Al igual que todos, Carmen Barbieri vive con gran preocupación la pandemia de coronavirus.

Pero, además, la actriz atraviesa un difícil momento personal debido al cáncer en el intestino que padece su hijo Fede Bal, quien se encuentra en tratamiento tras revelar en sus redes los detalles de su enfermedad.

Desde Twitter, Carmen manifestó de manera muy emotiva cómo vive este momento: “Me despierto llorando y me duermo llorando. Corazón roto pero no sé por qué! No pierdo la esperanza! No pierdo la fe! Estoy fuerte, luchando por la Humanidad. Manos palma contra palma. Manos palma contra palma, cumpliendo la cuarentena”.

En los últimos días, la capocómica se mostró más vulnerable que nunca al hablar de la salud de su hijo e incluso indicó: “Hablé con Santiago (Bal, papá de Fede, quien murió en diciembre pasado) y le dije que no se lo llevara. Él amaba a ese hijo de una manera impresionante. Pero le pedí que no se lo llevara”.