Carmen Barbieri contó cómo es el tratamiento de Federico Bal contra el cáncer

Carmen Barbieri habló sobre cómo vive el tratamiento de su hijo Federico Bal contra el cáncer de intestino.

El actor de 30 años mostró desde Instagram el pasado 25 de marzo la manera en que comenzó su tratamiento médico en el Instituto Fleming.

La actriz se refirió a cómo vive este difícil momento: “Se cumplieron dos semanas este miércoles de rayos y quimio. En total son 6 semanas con pastillas de lunes a viernes. El tratamiento consta 10 minutos de rayos, y pastillas”.

“Suponemos que en la tercera semana se va a debilitar, va a ser muy dura. Con respecto a su estado general como se hizo vegano por pedido de los médicos bajó 7 kilos", agregó en charla con revista Caras.

"Y si bien como dije va solo al tratamiento a veces lleva a Sofi van los dos con barbijo y la deja en la casa de los padres o ella lo espera en el auto", explicó Barbieri.

Y remarcó: "Por suerte Fede no perdió el pelo quizás no lo pierda. Los médicos son muy cuidadosos y lo hacen pasar por otro lado para que no vea a otros enfermos porque lo importante es que no se deprima”.

Y concluyó con mucha fuerza: “Tengo una tristeza muy grande. Le están dando con artillería pesada. Rezo todo el tiempo, todos los días a la virgen, mi prima, mi familia, todos rezan para que el tumor se reduzca, desaparezca o lo puedan operar”.