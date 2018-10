Carmen Barbieri contó que Rodrigo debía pagar para ver a su hijo

Carmen Barbieri sorprendió a todos en el piso de "Intrusos", América, al contar un dato revelador sobre El Potro Rodrigo y Patricia Pacheco, madre de Ramiro Bueno.





La actriz era muy amiga del cantante y contó que el cordobés le había confesado su gran dolor por una actitud de su ex mujer, con respecto al hijo de ambos.





Barbieri contó el dolor que sufría Rodrigo porque Pacheco le cobraba para ver a su hijo: "Rodrigo tenía que pagarle a la madre de su hijo para que lo deje ver al nene", comentó la actriz.

Y amplió: "Le cobraba un dinero la madre para ver al nene. Lo puedo asegurar y me hago cargo de lo que digo porque me lo contó él. Tenía un precio por media hora, una hora o lo que arreglaban. Él sufría mucho por ese tema porque amaba profundamente a su hijo. Lo subía al escenario y lo llevaba a todos lados cuando podía".

Carmen aclaró que se hizo muy compinche con el cordobés cuando la visitaba en "Movete", el magazine que ella conducía en América. "Yo también soy amiga de Alejandra (Romero), su última pareja. Rodrigo respetó mucho a todas sus mujeres y le gustaban de todas las edades. Si yo le decía que sí a sus lances...".





Y sostuvo su versión: "Esto me lo contó él a mí llorando en mi camarín. Preguntale a Betty qué opina sobre esto. Tal vez en algún momento de crisis Patricia puso un pacto así. No me gusta hablar de la gente que no está en este mundo porque no se puede defender. Quizá fue por poco tiempo y en medio de una crisis".