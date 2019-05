Carmen Barbieri bancó a Fede Bal: "No está gordo, está lleno de ideas"

Luego de que Flavio Mendoza cuestionara el peso de Fede Bal en el "Súper Bailando", el actor le respondió: "Si quiere me como un pollito y un tomate abierto con orégano, pero es un poco triste".





Sin embargo, no todo terminó ahí ya que Carmen Barbieri salió con los tapones de punta a defender a su hijo: "¿Vos creés que ser gordo es un problema? Es un problema para la salud, no para trabajar. Yo te voy a explicar, yo soy una gorda, yo bailo, zapateo y hago muy bien flamenco, de toda la vida. Yo me pongo a la par de otra bailarina. Y si ensayo, bailo bien. Y soy gorda".





Luego manifestó preocupada: "Si Fede está gordo, con 10 kilos de más, voy a hablar con Santiago (Bal) para que lo mande a un nutricionista porque es malo para la salud. Es un chico joven. Yo no lo veo gordo, pero es hijo de Carmen".

Y continuó con su descargo: "¿Ser gordo impide ser talentoso? Podemos ser gordos y flacos y tener talento o no. Te puedo nombrar muchas gordas talentosas. María Martha Serra Lima era una genia. Y te puedo nombrar muchas gordas americanas".





Para finalizar en "Los Ángeles de la Mañana", deslizó fiel a su estilo: "Fede no está gordo, está lleno de ideas".