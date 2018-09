Carmen Barbieri aseguró que la gente se enojó mucho con Dady

Las cuestionables declaraciones de Dady Brieva sobre el gobierno de Mauricio Macri continúan generando todo tipo de reacciones y ahora, fue Carmen Barbieri quien habló sobre lo ocurrido.





"Quiero que se queden hasta el final y que realmente la pasemos mal", disparó, el actor en "PH", en referencia al Gobierno de Mauricio Macri y sus votantes.





Este viernes, en el ciclo radial de Fernando Prensa, "Falta de respeto", la talentosa artista opinó sobre las declaraciones del santafesino.





"Prefiero reservarme la opinión sobre lo que dijo Dady Brieva, es una frase desafortunada, la gente se enojó mucho y el ambiente artístico también. Yo no creo que haya querido decir que nos vaya mal a todos", arrancó a decir Carmen.





"Él ama este país, no creo que alguien que ame este país nos desee el mal", aclaró luego.





"Creo igual que debería haber pedido disculpas, no sé si lo hizo, no estoy siguiendo el caso. Por eso prefiero no opinar, te repito a Dady lo quiero mucho", concluyó la Barbieri.

