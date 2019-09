Carla Czudnowsky contó que fue agredida sexualmente a los 16

El periodista Lucas Carrasco fue condenado a 9 años de prisión por el delito de "abuso sexual agravado por acceso carnal".





Esta condena sienta un precedente ya que las dos jóvenes que lo llevaron a juicio oral lo denunciaron por haber ejercido violencia sexual en el marco de relaciones sexuales consentidas.





Carla Czudnowsky explicó que al escuchar el testimonio de Sofía Otero, una de las denunciantes del ex "678", se dio cuenta de que había pasado por una situación similar cuando era una adolescente.





"Con Sofía Otero nos mandamos mensajes. Me pasó algo personal que fue traerme a mí una cosa que me había pasado en mi historia a los 16 años que yo no se lo había contado a mi marido en 20 años", relató Carla en el ciclo "Debo decir", América.





"Me costaba verlo, debe haber un montón de personas, de mujeres y varones, a los que también les pasó esto. Él era alguien que yo apreciaba. Hace mucho que no lo veo, pero ni siquiera lo recuerdo como alguien que me agredió sexualmente", señaló la panelista en charla con Luis Novaresio.





"Él no me preguntó. A lo mejor yo no pude decir: 'No, no quiero, no me gusta', como sí pudo decir Sofía. Esa es la denuncia. Las mujeres igual nos solemos echar la culpa, decimos: 'Esto pasó porque yo no lo hice o lo puse celoso, o me puse esta ropa o porque no se lo avisé'. A veces decís: 'Es mejor que termine esto para que me pueda ir a mi casa sin que me cague a piñas'", siguió su relato.





"Yo, Carla Czudnowsky que hace tanto tiempo trabajo en temáticas sexuales y temáticas de género, que acompaño denuncias, no me di cuenta de que a los 16 años un tipo mayor de edad me estaba dando una sustancia ilegal por primera vez en mi vida y que había tenido sexo de una manera que yo no quería. Creo que en ese momento tampoco me di cuenta que no quería", finalizó con valentía.