Carina Zampini le dio un apasionado beso a uno de los jurados de su programa

Carina Zampini revivió sus besos como protagonista de ficción al aire en el ciclo "El gran premio de la cocina", El Trece.

Los participantes tuvieron que elaborar una torta de casamiento. Para la ocasión, Zampini lució un vestido blanco de Claudio Cosano, que estuvo invitado al concurso de gastronomía.

Cuando jurado del programa, el chef Christian Petersen empezó a cortar el pastel, ella se acercó para agarrar el cuchillo junto al "novio" como ocurre en las bodas reales.

Luego, la conductora se dispuso a regresar a su lugar junto a los participantes, pero el chef le hizo una observación: "¿Y el beso?".





En ese momento, la actriz no lo dudó, le agarró la cara a Petersen y le comió la boca sin mediar palabra: "Se me dio... se me dio", exclamó sorprendido él,.