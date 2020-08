Cansado de la cuarentena, el Negro Oro: “El día que pueda me voy a Uruguay"

Oscar González Oro reflexionó sobre la extensión de la cuarentena y manifestó su deseo de dejar la Argentina en cuanto se pueda para buscar tranquilidad en otro país por un tiempo hasta que pase la pandemia.

“Y de verdad: no salí más. Ya no sé que inventar”, explicó el conductor en diálogo con el radial "Agarrate Catalina", La Once Diez.

Y agregó: “El día que pueda me cruzo el Charco y me voy a Uruguay. De eso no tengo dudas. Es distinto el paisaje, es distinto todo; así que me iré el día que se pueda. Y me quedaré allá hasta que pase todo. Obviamente, volveré; tengo que volver por cuestiones personales”.

"Por lo menos hasta que se abran las fronteras, puedas entrar y salir cuando se (te) dé la gana. Yo necesito libertad. Extraño la libertad”, remarcó El Negro.

Y sobre cómo manejó el gobierno la pandemia, expresó: “Se priorizó la cuarentena olvidándose que la gente tiene que comer, trabajar, desarrollarse, crecer, estudiar, porque eso también es parte de la vida".

"El Presidente está preocupado por la vida de los argentinos, pero la vida de los argentinos no pasa por si hay o no reforma judicial. La gente en la radio me plantea problemas concretos: que no le pagan el IFE, que no cobra el banco, que la jubilación no aumentó... Hay problemas concretos que no están resolviendo”, añadió.

Y remarcó: “Dudo que nos estén diciendo la verdad en cuanto a los contagiados. ¿Le tengo que creer al Estado? Si siempre me mintió..".

Y sobre Alberto Fernández, comentó: “Cuando él asume (la Presidencia), que no fui aunque estaba invitado, le mandé un mensaje largo cuando iba a la radio -recordó el locutor-. Le dije: ‘Es probable que pierda un amigo pero gane un buen presidente, lamento no poder ir’. Y se cumplió lo que dije: perdí un amigo y no tengo un gran presidente. Ojalá aparezca. Le deseo éxito porque soy argentino hasta la médula. Pero no lo veo. Están peleando por espacios de poder muy chiquitos, partidarios. No me gusta nada”.