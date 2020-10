Canosa emocionada con la viuda del policía apuñalado: “Es la primera vez que no puedo seguir una nota”

Con 49 años, Viviana Canosa tiene una larga trayectoria en el medio. La periodista pasó por el mundo del espectáculo a hacer actualidad política en su ciclo “Nada personal”, El Nueve, donde entrevista a funcionarios y habla de todo.

Pero, en la última entrega la periodista se vio superada por la entrevista que le tocó hacer con la familia de Juan Pablo Roldán, el policía asesinado a puñaladas en pleno Palermo a principios de esta semana.

Carolina, la viuda del agente, logró conmover profundamente a Canosa: "Él era feliz siendo policía; su trabajo era su pasión", dijo la mujer pero Canosa no pudo esconder su emoción. "Es la primera vez que no puedo seguir con una nota", admitió.

"Los que están de duelo son ustedes y a mí se me parte el corazón. Ojalá no nos acostumbremos a esto", dijo la conductora. Y continuó con su descargo: "La Argentina está doliendo demasiado. Pareciera que la vida de las personas no vale nada".

Carolina destacó que debía mantenerse fuerte por su hijo de 4 años. Recordó a su marido como un hombre que amaba lo que hacía y reconoció que "la esposa de un policía siempre está con miedo".

"Los policías no son monstruos. Los derechos humanos son para todos, pero hay mucha gente que lo ve de otra manera, porque cree que los policías son malos y que quieren hacer daño. Ellos no tienen un arma precisamente para matar, sino para defender y hacer su trabajo", dijo la mujer.

"Estoy hecha mierda. ¿Qué nos pasó? Tengo una impotencia que no sé qué hacer. Acá le ponemos el cuerpo todo y los que tienen el poder no lo hacen", finalizó Canosa.