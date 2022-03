Caniggia contraataca a Mariana Nannis

El hecho por el que Claudio Paul fue denunciado habría ocurrido en mayo de 2018 en el hotel Faena y de acuerdo al testimonio de la mediática, Caniggia quiso mantener relaciones sexuales y cuando ella se negó él la habría amenazado de muerte y pegado. Ante esto, la justicia resolvió la falta de mérito del ex delantero pero señala que no hay pruebas para acusar, pero tampoco para desestimar la denuncia.

Ante esto, Sofía Bonelli, actual pareja de Caniggia, habló con el programa "Socios del Espectáculo" y aseguró: “No estamos contentos para nada. La pasamos muy mal y la verdad todo esto sigue siendo un garrón. La denuncia que hizo Mariana Nannis no tenía sustento”.

Cuáles son los próximos pasos de Claudio Paul Caniggia

Pero el Juez Pablo Ormaechea no cerró la causa y pidió nuevas medidas por otras acusaciones realizadas por Mariana Nannis, entre ellas citar como testigos a Daniel Angelici, Jorge Luis Burruchaga y Claudio “Chiqui” Tapia. Según el testimonio del ex futbolista, estarían en condiciones para que distintos testigos describan el estado en el que se encontraba en el cumpleaños del ex presidente de Boca, que fue previo al supuesto incidente.

Además, el magistrado ordenó una serie de estudios periciales sobre el acusado, y lo que buscan los abogados del ex jugador es demostrar que las acusaciones contra él son falsas y tendrían 8 testigos a favor de Caniggia.

En este contexto, Axel y Charlotte declararían en la causa a favor de su papá, Alex no ya que no tiene una buena relación con su padre. Los hijos de la pareja deberán detallar ante la Justicia cómo era la convivencia entre sus padres cuando vivían todos bajo el mismo techo.

“Hay un testigo protegido por la Justicia que es parte del círculo íntimo de Mariana Nannis en contra de ella, más allá de los hijos, lo cual sorprende”, aseguró la periodista Karina Iavícoli.