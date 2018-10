Candelaria Tinelli después de su tuit sobre la pelea Fandiño-Fernández: "No tomé partido por nadie"

Parecía que Candelaria Tinelli se había metido en la pelea entre Laurita Fernández y Soledad Fandiño.

La hija del conductor de "ShowMatch" lanzó un tuit que se tomó, en el colectivo general, para el lado de una banca en esta pelea.

"De mis preferidas del Bailando @SoledadFandino", manifestó la tatuada diseñadora y cantante en Twitter.





Cabe recordar que Fandiño y Fernández vienen de tener varios cruces en la pista. Ambas mantienen una rivalidad ya planteada en el certamen.





"Ayer estaba tranquila, pero me empezaron a caer notificaciones en el celular con los dichos de Laurita sobre mí en Los especialistas del show. Dijo que tengo el ego arriba, que era envidiosa y que me había quedado algo en el tintero (con Nicolás Cabré). Si alguien no te respeta, hay que contestar. La relación más importante que yo tuve fue con René, el padre de mi hijo", manifestó la actriz. , manifestó la actriz.





"Nunca hice una crítica con mala intención y no fui agresiva en mis devoluciones. Metés a mi pareja, que no tiene nada que ver al respecto. Tenés un hijo y no te voy a responder qué deberías hacer a la noche en lugar de revisar las notificaciones", retrucó Laurita.





"Pará, pará. A tu pareja la metiste vos en el medio. ¿Querés decir que una mujer que tiene un hijo no puede revisar las notificaciones en un celular? Es una locura, tené cuidado con las cosas que decís, te estás equivocando y te está escuchando un montón de gente", contrarrestó Fandiño.

Lo cierto es que en este marco, Lelé se volcó a Twitter para aclarar que su mensaje no fue para tomar partido por ninguna de las dos.





"Sólo entro a TW para aclarar que no tomé partido por nadie. Simplemente me sorprendió la actitud de Ariana que maneja @SoledadFandino que me encanta! Y @laufer4 me cae bárbaro, la admiro y la banco 100%. Dos potras que pisan fuerte. No se tomen todo tan a pecho", sentenció.