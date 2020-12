Cande Tinelli y Coti Sorokin en Esquel y a los besos

Cande publicó una imagen besando la mejilla de su novio, quien está en una disputa con su ex a la que le pidió un bozal legal para que no hable sobre él. Quizás la imagen no le gustó mucho al músico ya que duró pocas horas online y fue borrada.

¿Crisis? ¿Una pelea? al parecer no, solo se trataría de que a Coti no le gusta mostrar ciertas cosas. Él tiene 47 años, hijos adolescentes y no estaría cómodo con algunas publicaciones.

Cande y Coti se conocieron en el after show del recital del autocine que dio el músico en San Isidro en octubre. Intercambiaron mensajes en Instagram y la chispa fue inmediata.

A unos días de haber borrado esa imagen de Instagram, la pareja viajó a Esquel y optó por poner otra fotografía donde blanquean la historia de amor con un beso.

Ella escribió: "El lugar es aquí y el momento ahora". Él le respondió con emojis de corazones.