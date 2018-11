Cande Tinelli se sacó una temeraria foto

Cerró su mensaje pidiéndose disculpas a ella misma y agradecié a todas las personas que la acompañaron durante todos esos años. "Chicas, por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa. Y todas somos hermosas. Con unos kilos de más, de menos. La vida es así: un día flaco, el otro no. Pero no a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al pedo absolutamente", concluyó.

Fuente: infobae

En la foto, que ella misma subió a su cuenta de Intagram, la hija del conductor de ShowMatch posa con el animal. Solo se ve su brazo izquierdo tatuado, junto con la serpiente recorriéndolo.Fanática de los animales, ya había presentado a su extraña mascota en junio de este año con un video en el que se veía a la serpiente moviéndose alrededor de su cuello. Sin embargo, no había vuelto a mostrarla hasta hoy.A diario la diseñadora y cantante sube a su cuenta en las redes sociales fotos del resto de sus animales, la mayoría perros que viven con ella y hasta duermen en su cama, aunque también tiene caballos.Luego siguió: "Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando diez kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar nada. Encerrarme sola. No ver gente. Todo esto y muchas cosas más, que realmente me arrepiento de que hayan existido. Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo".