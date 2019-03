Cande Tinelli se confesó en la tele y habló de todo

A principio de noviembre pasado, desde su cuenta de Instagram, Candelaria Tinelli se dirigió a sus seguidores para confesar que durante los últimos 12 años, había sufrido anorexia y bulimia. En el texto, la diseñadora, le pidió a sus fanáticos que "abran los ojos".

"Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA", comenzó a contar Candelaria Tinelli, quien aseguró que llegó a encerrarse como consecuencia de sus ataques de pánico y fobia social.

"Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierd* que tomó mi vida por completo, que me pido disculpas a mí misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que los hice vivir. Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá y a Micaela. Mi familia me salvó", continuaba.

Este lunes, Cande estuvo como invitada en Cortá por Lozano y habló abiertamente del tema: "Sufrí bastante, lo digo sin victimizarme. Es una enfermedad que nos toca a un montón de mujeres y hay que enfrentarla, hacerse cargo y laburar para estar bien. Depende mucho de uno", dijo.

"Tuve una etapa que estaba muy para adentro, muy obsesionada con el tema. Es una enfermedad muy fea. Más allá de lo físico, estás todo el día pensando en eso, comparando los cuerpos. Después te das cuenta que la vida pasa por otro lado. Relax", continuó.

"Estuve cuatro años sin tener el ciclo menstrual. Te hacés bolsa el pelo, las uñas, te empezás a secar como un árbol", detalló luego.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes sufres las mismas dolencias que ella pudo superar: "Pidan ayuda, exprésenlo con quien tengan cerca como amigos o familia. Es clave que pidan ayuda. En mi caso fue mi familia. Me tuvieron recortita y eso es clave. Después tuve una red de contención de psicólogo, psiquiatra y nutricionista. Estuve muy atrás, me ocupé mucho de esa enfermedad".

Mirá!

Embed