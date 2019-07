Cande Tinelli, en la cama: así confirmó que volvió con Luca Bonomi

Hace un mes, Cande Tinelli anunciaba través de Instagram su separación de Luca Bonomi, tras un año y medio de relación.





Pero al parecer, no aguantaron mucho tiempo sin verse y ya hubo reconciliación. Los rumores de que la pareja había vuelto comenzaron a circular cuando se supo que ambos estaban disfrutando de unos días de descanso en los Estados Unidos.

La hija de Marcelo viajó a Orlando con una amiga, con quien disfrutó de las aventuras de los parques de diversiones. Luego, se trasladó a Miami y allí se habría reencontrado con el apuesto muchacho.









Y este jueves, Lelé publicó una imagen suya semidesnuda en la cama, en la que se puede ver una pierna masculina. La joven solo escribió en el posteo "I don't do mornings" (algo así como "no me llevo con las mañanas"). Pero fue un comentario lo que encendió todas las alertas: Luca le comentó "apa", con emojis guiñando el ojo.

De esta manera, los seguidores de Cande no tardaron en sacar la conclusión de que la pareja se está dando una nueva oportunidad.