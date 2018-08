Candelaria Tinelli se refirió por primera vez a la rinoplastia a la que se sometió y enfrentó las fotos del antes y el después que sus seguidores en las redes sociales comparten.

Embed Una publicación compartida por LELÉ (@candelariatinelli) el 21 de Ago de 2018 a las 8:28 PDT



Desde las Stories de Instagram compartió una foto de Facebook en la que mostraban una foto antigua y salió al cruce con su verdad.

Embed Una publicación compartida por LELÉ (@candelariatinelli) el 18 de Ago de 2018 a las 4:59 PDT



"¡Amigos! No me importa decir que me operé la nariz. No me ofende que difundan estas fotos porque lo cuento sin problema. Buen sábado", lanzó Lelé.

Embed if teardrops could be bottled Una publicación compartida por LELÉ (@candelariatinelli) el 12 de Ago de 2018 a las 2:18 PDT



La hija de Marcelo Tinelli, fanática de los tatuajes y que se muestra siempre sensual en las redes, habló así por primera vez de la cirugía estética que se realizó en la nariz y le quitó misterio al tema.