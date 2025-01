Cande Tinelli fue contundente sobre el conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez: "Ni de un lado ni del otro"

En medio de la controversia generada por las imágenes de Mauro Icardi cazando animales junto a su hija, Cande Tinelli se pronunció nuevamente en sus redes sociales para aclarar su postura tras los comentarios que había realizado días atrás. En su publicación, la hija de Marcelo Tinelli dejó en claro que no desea involucrarse en conflictos ajenos ni tomar partido en debates que no considera propios. “Yo no banco a nadie en nada. No estoy ni de un lado ni del otro. No me meto en asuntos que no son míos”, afirmó categóricamente. A pesar de expresar su repudio hacia la caza de animales, indicó que no busca generar enfrentamientos. “¿Me parece un horror la caza de animales? Sí. Luego cada uno que interprete lo que quiera. No me interesa meterme con nadie ni generar quilombo”, agregó, aludiendo al impacto mediático que habían causado sus palabras.