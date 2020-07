Cande Tinelli estalló contra quienes dicen que es toda de plástico

Cande Tinelli sorprendió a sus fans en las redes al hacer un furioso descargo contra sus "haters" que la tildan de "chicas plástica" por las intervenciones estéticas a las que se ha sometido.

Enojada, Cande no dio vueltas y aseguró: "Qué poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico. Tengo las tetas hechas, tengo siliconas y no son plástico. Me operé la nariz y tampoco tiene plástico. Y la boca obvio que me pongo relleno, no es plástico tampoco", dijo la hija de Marcelo Tinelli a través de Instagram Stories.

La joven, quien recientemente confirmó su separación del futbolista Federico Giuliani, continuó con su descargo y lanzó filosa: “Igualmente, si yo fuese toda de plástico, me pueden chupar bien las dos tetas”, cerró mostrando parte de su pecho tatuado junto a la leyenda “el que puede, puede y el que no, critica".