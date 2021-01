Cande Ruggeri contrajo COVID-19

“Los primeros dos días no estuvieron buenos, levanté mucha fiebre, me sentía muy muy mal con dolor de espalda, de garganta, se me inflamaron los ganglios. Fue horrible”, precisó.

Y reconoció: “Después de unos días que estoy y me siento bien quería pedirles que no nos relajemos. No es que yo me relajé pero todavía no sé dónde me lo contagié. El virus sigue estando lamentablemente y obviamente estoy aislada en mi casa para cuidar a todos”.

“Obviamente del otro lado hay muchos que también la están pasando en este momento por eso quería mandarles un mensaje de buena energía, de positividad que me parece que eso es lo más importante, cuando uno se pone en la cabeza que se va a recuperar rápido, que tiene ganas de estar bien y la mente positiva creo que todo eso está conectado con tu cuerpo, con tu mente y hay que ser positivo. Así que a ponerle la mejor y gracias de todo corazón por los mensajes”, finalizó la rubia.