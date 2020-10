Cande Molfese enfrentó los rumores de separación con Ruggero Pasquarelli, los cuales se acrecentaron en estos últimas semanas porque la joven no compartía tanto material junto a su pareja en las redes.

El rumor de separación comenzó a instalarse cuando quedó eliminada del "Cantando 2020", El Trece.

En medio de estos trascendidos, la joven actriz explicó en un vivo por Instagram con Florencia Peña por qué ya no comparte tanto contenido en la red con el cantante y aclaró su situación sentimental.

"Ahora andan diciendo que estamos separados. No, no es cierto”, dijo Molfese entre risas.

Y además dio su opinión sobre la maternidad y remarcó que, al menos ahora, no tiene ganas de tener hijos.

“La realidad es que nunca fui de esas personas que deseó tener hijos. Como que me pasa internamente que siento que estamos en un mundo muy cruel y difícil", explicó.

Y agregó al respecto: "No lo descarto porque no me cierro a nada porque siento que estamos en evolución y cambios constante... Y a mí también me pasa, así que puede ser que el día de mañana me pase. Hoy no lo siento”.